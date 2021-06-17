طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية: اتصل على هذا الرقم

ساعات قليلة ويعلن رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، التي يترقب الطلاب ظهورها رسميا، خاصة بعدما أعلن عن الأوائل في العديد من المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعلنت نسب النجاح في العديد من المحافظات، من ضمنها محافظة الجيزة؛ إذ اعتُمدت النتيجة من قبل المحافظ اللواء أحمد راشد، بنسبة نجاح 83.31%.

طرق يمكنك من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي ظل انتظار الطلاب لعرض النتيجة، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية؛ إذ يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات.

وتتاح النتيجة أيضا عبر المواقع الرسمية لكل محافظة، وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

ويمكن للطالب التوجه للمدرسة التابع لها ومعرفة النتيجة، أو الحصول عليها من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على الرقم: 09000100.

وأكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية كانت حريصة على صحة الطلاب لمواجهة فيروس كورونا.

كما أكدت عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى التنبيه على جميع المصححين، بضرورة تحري الدقة في عملية رصد الدرجات، وفق ما صرح به «عطية»، لافتا إلى أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة جيدًا، وتم مراعاة الحرص على تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والاهتمام بتطهير اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحانات بصفة دورية.