موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إنه من المتوقع أن تنتهي أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 غدا الخميس علي أن يبدأ الكنترول في أعمال الرصد والتجميع بداية مع الأسبوع المقبل تمهيدا لإعلان النتيجة واعتمادها من محافظ الدقهلية قبل إعلانها.

مصدر: ننتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعداية 2021 بداية من 20 يونيو

وأضاف المصدر، أن أعمال التصحيح بدأت في اليوم التالي لانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 يوم 9 يونيو الجاري، وتوقعنا أن تنتهي أعمال التصحيح والتجميع ورصد الدرجات في حدود 10 أيام وبالتالي من المحتمل أن تنتهي النتيجة بداية من يوم 20 يونيو الجاري، وإعلانها فيما بعد.

المصدر: لم يتم تحديد مكان إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

وأشار إلى أنه إلى الآن لم يتم تحديد المكان الذي سيتم إعلان النتيجة، وسيتم إعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية، أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وفي حال الاستقرار علي مكان إعلان النتيجة سيتم إعلانه فورا.

استمرار أعمال التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية 2021

وأكد أنه تجري حاليا أعمال التصحيح لكافة المواد، وأن كنترول الشهادة الإعدادية 2021، موزع في 3 مقرات نظرا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بمدارس «ابن لقمان، وعلى محمود طه، وسيدى ياسين » بمدينة المنصورة، وتم توزيع المواد على لجان التصحيح وعددها 6 مواد وهي «اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات، والعلوم، والجبر والإحصاء، والهندسة» مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية وبمجرد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، يبدأ الكنترول في تجميع الدرجات ورصدها، تمهيدا لاعتماد النتيجة من محافظة الدقهلية.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الدقهلية، يبلغ 112 ألف و 986 طالبا وطالبة بجميع أنواع التعليم في الصف الثالث الإعدادي عام «عربى ولغات» ومهني للصم وضعاف السمع بمدارس النور للمكفوفين، موزعين بين التعليم العام «عربي ولغات» ويبلغ عدد الطلاب فيهم 109 آلاف و261 طالب وطالبة، بالإضافة بالإضافة إلى 3725 طالبا وطالبة إعدادي مهني.