تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

كشف أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، مشيرًا إلى أنه سيجري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، الخميس الموافق 24 يونيو، بعد الانتهاء من المراجعات، ورصد الدرجات للشهادة الإعدادية، موضحًا أن نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، قد يتخطي 90% وفق المؤشرات الأولية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. التصحيح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، سيكون بعد الانتهاء من تصحيح الشهادة الإعدادية بالمنوفية، حيث سينتهي الكنترول من التصحيح غدا الخميس، وبعدها سيتم رصد الدرجات وإجراء المراجعات، ثم الإعلان عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، يوم الخميس 24 يونيو المقبل عقب اعتماد نتيجة الإعدادية من محافظ الأقليم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. توزيع الدرجات

وأوضح سويد، أن مادتي اللغة الانجليزية، والهندسة، اللتين اشتكى منهما الطلاب وأولياء الأمور بعد الانتهاء من الامتحان، جرى عرض الموضوع على محافظ المنوفية، ووجه بإعادة توزيع درجات المادتين على أكثر الأسئلة التي أجاب عليها أغلب الطلاب، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على مستقبل الطلاب في الشهادة الإعدادية، وبعدها سيكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. إجراءات في الامتحانات

وتابع، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، شهدت اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظا علي المشاركين في العملية التعلمية، والطلاب، مشددا على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، الخميس بعد المقبل، حيث ينتظرها الطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات، كما أوضح أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في امتحان الثانوية العامة حفاظا على الجميع.