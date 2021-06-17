وزيرة البيئة: السيارات الكهربائية تساعد على خفض التلوث بنسبة 80%

أبدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن سعادتها بسبب الإعلان عن انتاج السيارة «نصر E70»، والتي تعتبر أول سيارة كهربية في مصر، وأن السيارات الكهربية تساهم في خفض تلوث الهواء بنسبة تصل لـ80%، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة للتخلي عن الوقود التقليدي.

وأوضح توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أنهم ناقشوا مع المبعوث الأمريكي للمناخ والذي يزور مصر حاليًا الجهود المصرية لخفض التلوث والتصدي لظاهرة التحول المناخي ومنها التحول لاستخدام السيارات الكهربية.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في تصنيع السيارات الكهربية مؤكدة على التأثيرات الكبيرة للسيارات الكهربية في خفض التلوث.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تشارك في حساب الانبعاثات التي يتم خفضها بعد تحويل السيارات للغاز الطبيعي أو السيارات الكهربية ورصد المحافظات والمناطق الأكثر تلوث لتوجيه استخدام الطاقة النظيفة فيها.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70» المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.