البيئة: 80 مدفنا و123 محطة وسيطة للمخلفات و56 مصنع تدوير بالمنظومة الجديدة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لجمع القمامة من شهرين فقط، وهذا لم يكن متاح قبل ذلك نظرا لكون منظومة المخلفات في مصر كانت تحتاج لبنية تحتية والتي يتم تنفيذها على مستوى 27 محافظة، حيث سيتم تنفيذ 80 مدفنا قبل ذلك كان يتم العمل بعدد 3 مدافن فقط، كما سيتم تنفيذ 123 محطة وسيطة و56 مصنعا، وقبل ذلك لم يكن متاح البنية التحتية التي تخدم شركات جمع القمامة، مضيفةً أن وزارة التنمية المحلية خلال عام 2020 فتحت المجال لإبرام العقود مع عدد من شركات الجمع والنقل فى محافظات كلا من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

حوافز استثمارية للقطاع الخاص

وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات صحفية، اليوم، أنه أثناء العمل على قانون المخلفات كانت كل وزارة تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بها في منظومة المخلفات الجديدة فالتنمية المحلية قامت بتنفيذ البنية التحتية، كما كان أيضا خلال تلك الفترة يتم حساب الحافز الاستثماري للقطاع الخاص، وفي هذا الوقت أيضا كان يتم العمل على الآية التي سيتم دمج القطاع غير الرسمي في القانون، مشيرة إلى أنه تم عمل نموذج تجريبي لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم.

3375 مصنعا يعملون على إنتاج أكياس يعاد استخدامها

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الحد من التلوث بكل أشكاله فقد استطاعت الوزارة في توفيق أوضاع عدد من شركات البترول التي كانت تصرف على خليج السويس وتم عمل خطة لـ12 شركة تخطت تكلفتها الـ7 مليارات دولار، كما تعمل الوزارة على الحد من الأكياس البلاستيكية والتي نص عليها قانون المخلفات الجديد ولكن الموضوع يحتاج لبعض الوقت نظرا لوجود نحو 3375 مصنعا يعملون على إنتاج تلك الأكياس في الوقت الحالي لذا فالتغيير سيتم تدريجيا، وجارٍ العمل على توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المواطنين وأصحاب المحلات، كما أن هناك توجه نحو تصنيع الأكياس القابلة للتحلل، وهناك العديد من الحملات التوعوية التي تم إطلاقها لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك.