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بحزمة حوافز.. «البيئة» تفتح الباب للشركات للانضمام لمنظومة المخلفات

كتب:

رضوى هاشم
09:59 ص | الأربعاء 16 يونيو 2021
معدات جمع القمامة ارشيفية

معدات جمع القمامة ارشيفية

قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني للمخلفات، إن وزارة البيئة فتحت الباب أمام الشركات العاملة أو التي ترغب في العمل بمجال المخلفات للانضمام للمنظومة الجديدة والتي يبدأ العمل بها رسميا مطلع يوليو القادم عقب إقرار قانون 202 لسنة 2020.

وأضاف محجوب في تصريحات لـ«الوطن» أن انضمام الشركات للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات يمنح حزمة من الحوافز منها قروض ميسرة وحق انتفاع على الأراضي التي سيقام عليها المشروعات ودعم للمعدات وغيرها من الحوافز وسيكون صعب على الشركات التي لا تنضم العمل، حيث سيكون العمل بالمنظومة الجدية شامل كل القطاعات من أصغر عامل لرأس المنظومة.

وتابع محجوب أن هناك تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة كجامعي القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات، مؤكدا على أنه تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية، حيث وضعت وزارة البيئة خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وأدلة إرشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي إبريل 2020 طرحت الوزارة طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة الراغبة في العمل في مجال تحويل المخلفات لطاقة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية.

وأشار إلى أنه تم دمج القطاع غير الرسمي العامل بالمنظومة الجديدة للمخلفات بشكل رسمي بمنحهم صيغة شرعية للعمل ومسمى وظيفي بالتنسيق مع وزير القوى العاملة، ووضعهم تحت المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية للدولة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم إطلاق موقع الكتروني لتسجيل بيانات العاملين في القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات.

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