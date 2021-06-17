هيفاء وهبي تحتفل بتصدر كليب «لو كنت» التريند

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي عبر «انستجرام» مع جمهورها، بتصدر كليب «لو كنت»، بمشاركة الفنان أكرم حسني، «التريند» رقم واحد في لبنان.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع تومه، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

أكرم حسني وهيفاء وهبي يروجان للكليب

وروج الثنائي أكرم حسنى وهيفاء وهبي، للكليب، خاصة أنه العمل الأول الذي يجمعهما.

ونشر أكرم حسني وهيفاء وهبي على حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي «بوستر» كليب «لو كنت».

أكرم حسني يطلق هاشتاج يحمل اسم الكليب

واطلق أكرم حسني قبل طرح الكليب بساعات قليلة هاشتاج «لو_كنت»، مع صورة له، وعلق عليها قائلا: «لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف»، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقة عليها: «لوكنت عين مغمضه كنت أبقى برضه شايفة».

وتصدر «الهاشتاج» قائمة الأكثر تداولا على «تويتر»، ليصبح رقم 3 في مصر، و1 في لبنان، بالإضافة لتصدره ذاته باللغة الإنجليزية للمركز الخامس.

كلمات أغنية لو كنت

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال

وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمالمعادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبيأما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلاتمش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات