حريق بمحل في دمياط.. والأهالي يسيطرون على الموقف

نشب حريق هائل بمحل بوايات بمنطقة الأعصر الأولى بدائرة قسم ثانى دمياط وتسبب الحريق في أضرار بالغة بمحتويات المحل.

وقام أهالى المنطقة بالخروج في الصباح الباكر على أصوات صراخ نساء المنطقة بسبب ما تسبب فيه الحريق من فرقعة في محتويات المحل، وحاول الأهالى الإطفاء مستخدمين جراكن المياه والزجاجات في محاولة للسيطرة على الحريق الذي كاد يتسبب في ضرر بالغ للمنازل الواقعة بالمنطقة خاصة وأن إلى جواره محل بطاريات سيارات .

وانتقلت 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق بالإضافة لسيارة من شركة الغاز للقيام بفصل الغاز عن المنطقة حال تطلب الأمر ذلك، وتمت السيطرة على الحريق بعد أن لعب سكان المنطقة جهداً كبير في محاولة منهم لإنقاذ أرواح سكان العقارات المجاورة كما انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وكان بلاغ قد تلقته النجدة من سكان المنطقة يفيد بنشوب حريق و انتقلت سيارات الإطفاء والمباحث لموقع الحادث.