وزيرة الطاقة البريطانية: مصر قائدة أفريقيا وقطعت رحلة مثيرة للإعجاب

أعربت وزيرة الطاقة والنمو الأخضر وتغير المناخ ببريطانيا، آنا ماري، عن سعادتها لوجودها في مصر ومقابلتها للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ووصفت ماري، خلال لقاء خاص مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، ما شاهدته في مصر لتتحول للطاقة المتجددة النظيفة بأنه عمل رائع وعظيم مضيفة «إنها رحلة مثيرة للإعجاب تقطعها بلدكم».

وحكت «ماري» تفاصيل لقائها مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والذي تحدث معها عن التحديات التي واجهتها مصر في مجال الطاقة وخاصة انقطاعات الكهرباء المتكررة في مصر وكيفية انتصارها عليها والطريق الشاق الذي تقطعه مصر لتكون الطاقة المتجددة هي الجزء الأكبر من مزيج الطاقة في مصر.

وأبدت وزيرة الطاقة البريطانية، إعجابها بعدد كبير من المشروعات التي تقيمها مصر ومنها مشروعات التكيف مع تغييرات المناخ والتي تشارك فيها النساء معربة عن أملها في الاستفادة من طاقات النساء ومهارتهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية البريطانية انضموا إلى حملة «السباق إلى حيادية الكربون» والتي تعتبر جزء من أعمال مؤتمر المناخ لتشجيع الشركات على تغيير طريقة عملها وأن تلتزم بتحديد السلاسل الكربونية في أعمالها وسلاسل إمدادها.

كما أعربت عن أملها في رفع مصر لتطلعاتها من مؤتمر المناخ الدولي بوصفها قائدة حقيقية للقارة الأفريقية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في عدد كبير من المجالات ومنها مجال مواجهة تغير المناخ.

وأشادت وزيرة الطاقة والنمو الأخضر وتغير المناخ، بالشراكة بين مصر وبريطانيا في قيادة تحالف عالمي؛ للتكيف في مواجهة تغير المناخ، والذي أطلق في يناير من العام الجاري وصدق عليه 118 دولة، مشيدة بدور مصر في دعوة البلدان النامية للانضمام لهذه التحالفات.