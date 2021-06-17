مصرع سيدة في حريق شقة سكنية بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها حرقا في حريق نشب بشقتها السكنية بالدور السابع أعلى عمر أفندي بمنطقة فريال بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بنشوب حريق بشقة أعلى عمر أفندي بالدور السابع بمنطقة فريال بدائرة القسم.

وانتقل فريق من مباحث القسم، والحماية المدنية، وسيارة الإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وأسفر عن الحريق مصرع «سلوى.ت.إ» 57 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين تحت تصرف النيابة، ونجم عن الحريق أيضًا احتراق محتويات الشقة بالكامل، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط، عددًا من الحرائق التي نشبت داخل شقق سكنية من بينها عندما اندلع حريق داخل شقة ملك المواطن «حمادة.ع.م» نتيجة للعب الأطفال، ونتج عن الحريق مصرع رضيع عمره 4 أيام متأثرا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم واحتراق غرفة نوم، وذلك في حريق اندلع بشقتهم بسبب لهو الأطفال، بعزبة طه التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

واندلع الحريق بمنزل بقرية مزينة بمركز ديروط نتيجة لانفجار أسطوانة بوتاجاز بمطبخ المواطن «ماجد.م» ولا توجد خسائر في الأرواح، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المطبخ بالكامل، وتم إخطار الشؤون الاجتماعية لحصر الخسائر، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.