أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم: «حديد عز» بـ146050 جنيها

شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت، اليوم الخميس 17 يونيو، استقرارا في الأسعار منذ بداية الشهر الجاري، وإعلان شركات الحديد عن أسعار شهر يونيو في أسواق المحافظات.

وأعلنت شركات الحديد تثبيت أسعارها لشهر يونيو الجاري، لتستقر أسعار الحديد دون زيادة خلال الـ17 أيام الأولى من الشهر الجاري.

فيما ارتفعت أسعار الأسمنت اليوم، الخميس 17 يونيو، على الرغم من تخمة المعروض منذ عدة أشهر.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 17 يونيو 2021.

- سجل حديد التسليح «عز» سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى للبيع بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500 جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيها.

ويباع حديد التسليح في الأسواق، بأكثر من سعر بعد مخاوف من مزيد من تراجع الأسعار عالميا.

أسعار الأسمنت اليوم

ارتفعت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس 17 يونيو، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و50 جنيها للطن، على الرغم من تخمة المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيًا.

أسعار الأسمنت المسلح

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 810 جنيهات، وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 785 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر780 جنيهًا.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 790 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص يباع الطن بسعر 790 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر600 جنيه.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 605 جنيهات.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 610 جنيهات.

- أسمنت السويد يباع بسعر 610 جنيهات.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 810 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 825 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 830 جنيهًا.

أسعار الجبس

فيما استقرت أسعار الجبس، اليوم الخميس 17 يونيو 2021، وجاءت كما يلي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.