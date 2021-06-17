تعرف على عقوبة بيع المنتجات داخل المترو والقطارات: تصل للحبس

ظاهرة الباعة الجائلين في القاهرة الكبرى والعاصمة على وجه الخصوص تمثل صداعًا في رأس الدولة، التي تسابق الزمن لإيجاد حلول تتماشى مع الحفاظ على مصادر رزق تلك الشريحة من خلال تخصيص أسواق جديدة ومحال تجارية، وعلى سبيل المثال نقلهم من وسط البلد إلى سوق سوق الترجمان، وعلى غرار ذلك قامت أجهزة الدولة بإيجاد الحلول قبل أن تفعل العقوبات، وعلى الرغم من تلك الإجراءات المتبعة من الدولة للحد من تلك الظاهرة وافتراش الباعة للشوارع، إلا أنها لا تزال باقية ومنتشرة بل وصل الأمر إلى دخلهم مرافق حيوية وهامة في الدولة مثل مترو الأنفاق والقطارات.

حصار الشرطة للمتهمين داخل مترو الأنفاق

مصادر أمنية شرحت الجانب الأمني في التعامل مع الباعة الجائلين في مترو الأنفاق، بقوله إن الشرطة تحاصرهم وتلقي القبض عليهم وتقدمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم لكنهم كانوا يخرجون بقوة القانون بعد أيام ليعودوا مرة أخرى، لكن مجلس الوزراء مؤخرًا وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، وذلك للحد من انتشارها بشكل عشوائي، حتى يتم الحفاظ على المظهر الحضاري في تلك المرافق الحيوية.

تغليظ العقوبة

وأضافت المصادر، أن مشروع القانون التي وافقت عليه الحكومة نص على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

الحبس سنتين

وتابعت المصادر بأن لعقوبة المحددة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.