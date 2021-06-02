الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في أسيوط.. تعرف على الطريقة

حددت الشركة القابضة للكهرباء، طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل من خلال الدخول على موقع شركة توزيع الكهرباء التي يقع بها المنزل أو المنشأة، حيث يمكن من خلالها أن يدخل المشترك على رابط الشركة التابع لها للاستعلام عن الفاتورة وهو في منزله.

يمكن التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق إدخال البيانات المطلوبة عبر هذا الرابط http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

- قم باختيار الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في أسيوط التى تسكن فيها

- قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.

- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان يمكن استعراضهما بالسهم يمين "فاتورة سابقة" والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال فاتورة تالية.

- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحًا وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من جديد.

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طرق التواصل

- خدمة الخط الساخن 121: تمّ تفعيله منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتمّ تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

يمكن الاستعانة بالأرقام التالية أيضًا حسب نوع الخدمة:

- بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

-إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.