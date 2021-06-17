جامعة حلوان تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد القيادات الجامعية

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 يونيو 2021، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك تحت إشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

يتضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبي الموافق 20 يونيو 2021 جلستين، بهما مجموعة من الموضوعات بشأن القضايا القومية ومكافحة الفساد، ويحاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك الجوانب المالية والادارية بالجامعات، ويحاضر فيها الدكتور أشرف محمد إبراهيم منصور، أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

ويشتمل اليوم الثاني للبرنامج الموافق 21 يونيو 2021 على 3 جلسات تدريبية، تتضمن الجلسة الأولى موضوع عن الجامعات الأهلية والذكية وتحقيق الرسالة القومية للتعليم والبحث العلمي، ويحاضر فيها الدكتور محمد النشار ممثل لجنة أمناء جامعة حلوان الأهلية ووزير التعليم العالي الأسبق، وتتضمن الجلسة الثانية موضوع فن القيادة الجامعية، ويحاضر فيها الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق، وتعرض الجلسة الثالثة الجوانب القانونية في الجامعات، ويحاضر فيها الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعميد كلية الحقوق السابق.

ويتم خلال اليوم الثالث الموافق 22 يونيو 2021، عرض موضوع عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية وذلك خلال الجلسة الأولى، ويحاضر فيها الدكتور عبدالحي عبيد عضو مجلس الشيوخ 2021 ومدير الجامعة العربية المفتوحة ورئيس جامعة حلوان الأسبق، كما تعرض الجلسة الثانية موضوع عن التخطيط الاستراتيجي وتحاضر فيها الدكتورة رشا سعد شرف الملحق الثقافي المصري السابق بالمملكة المتحدة وأيرلندا ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي السابق بوزارة التعليم العالي.