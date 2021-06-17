أسوان تستعد لإطلاق أول وأكبر مبنى للتحول الرقمي بالجمهورية

بدأ العد التنازلي لافتتاح أول وأكبر مبنى رئيسي للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية في محافظة أسوان ضمن مبادرة مصر الرقمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ذلك الإطار عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا مع مديري أقسام المركز المتخصص في البيانات والمعلومات ووسائل تأمينها بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، بجانب العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن تدشين المظلة التكنولوجية في مبني التحول الرقمي بديوان عام المحافظة والذي جاء بتكلفة 21 مليون جنيه، سوف يحقق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 م.

وتابع، خاصة أنها سترتبط بالأزرع التنفيذية للمحافظة والمتمثلة في 10 مراكز تكنولوجية منها 5 مراكز تم رفع كفاءتها و 5 أخرين تم التشغيل التجريبي لهم، وسيتم افتتاحهم تزامنًا مع مبنى التحول الرقمي.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة المنظومة والخدمات التي تقدمها للمواطنين بالكامل أثناء التشغيل التجريبي لها للتأكد من انتظام آلية العمل وتوافر كافة وسائل التأمين العالي للحد من الاختراق مع رصد أي مخالفات في الحال وتحقيق السيطرة الكاملة على المنظومة بكاميرات مراقبة ومتابعة فورية ووحدات إطفاء ، بالإضافة إلى ربطها بشاشة عرض داخل مكتب المحافظ ليتابع أولاً بأول كافة المعاملات ومدى إنتظامها بشكل مباشر.

كما شدد المحافظ على ضرورة إجراء التدريب الدوري للعناصر البشرية بإجمالى 50 عنصر والذين تم اختيارهم من الجهات الحكومية من بين أفضل العناصر المتخصصة ندباً من خلال الاختبارات النظرية والعملية دون تحمل المحافظة أي أعباء مالية.

وأشاد بالتطبيقات والبرمجيات وآليات التأمين العالية التي سيتم تطبيقها لأول مرة على مستوى محافظات الجمهورية وهو ما يؤكد أن أسوان زاخرة بالكوادر البشرية الواعدة في المجال التكنولوجي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أن المبنى تم تجهيزه ودعمه بأحدث أجهزة الحاسبات والمحلقات التكنولوجية، وكذلك الشبكات الداخلية والخارجية وعناصر الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة.

وهو مكون من 3 طوابق حيث تم تخصيص الطابق الأول لمركز معلومات شبكات المرافق ليقدم الخدمات للجمهور، مع مراعاة إنشاء ممر خاص لذوي الهمم، فيما خصص الطابق الثاني لإدارتي البنية الأساسية والنظم والتطبيقات ، كما يضم غرفة تأمين البيانات ، فيما خصص الطابق الثالث ليكون مقر لإدارة الإحصاء والنشر الإلكتروني.

ولفتت إلى أنه تم دعم المركز الرئيسي بخط فايبر لربطه بالمراكز التكنولوجية وعدد 6 أجهزة الخوادم (السيرفرات)، وكذلك تشغيل الأجهزة البديلة لتأمين وتشغيل التيار الكهربي بإستمرار دون إنقطاع.

علاوة على أنه تم دعم آلية العمل داخل المركز بتطبيقات مستحدثة وهم شهادة مخالفات البناء وعين المواطن وأيضاً متابعة النظافة العامة والمواقع الهامة و الحيوية والإنتخابات ، فضلاً عن تطبيقات عوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب ، وإدارة الإعلانات بالمحافظة.