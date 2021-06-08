محافظ أسوان يتفقد المحال الجديدة بالسيل بعد نقل الباعة الجائلين

وسط فرحة الباعة الجائلين والمواطنين تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، السويقات الجديدة التي تم نقلهم إليها من سوق السيل الجديد، اليوم، وتضم 97 باكية، بالإضافة إلي 34 باكية ومحل بعد تنفيذ حملة الإزالات المكبرة التي تمت الأسبوع الماضى وشهدت إزالة 125 حالة إشغال وتعدى من المحلات على الأرصفة وحرم الطريق العام.

ووجه المحافظ إلى تركيب حوائط جانبية للسويقات الجديدة بدلاً من المظلات القماشية لوقاية البائعين والمترددين من حرارة الشمس، مع ضمان التهوية الكاملة في إطار الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيرس كورونا، فضلاً عن الحد من الحرائق، مشدداً على الإستمرار في منع أي تجاوزات ورفع أي إشغالات أولاً بأول وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشرطة المرافق وقوات مديرية الأمن المتمركزة في محيط منطقة السيل الجديد.

رفع الإشغالات

وخلال جولته داخل الطريق الرئيسي بالمنطقة بعد رفع الإشغالات كلف اللواء أشرف عطية إدارة المشروعات بدراسة إنشاء سويقة لإستيعاب بائعي الأسماك مع فتح ممر على شارع الكنيسة الخلفى لتخفيف الزحام والتكدس ، وهو الذى يتوازى مع إزالة 11 محل إشغال مخالف من الطريق الرئيسي لإنشاء سويقة حضارية على طابقين لتسكين أصحاب المحلات المخالفة من أجل إستكمال الشكل الحضارى لمدخل السيل الجديد ، علاوة على مراعاة البعد الإجتماعى لأسر أصحاب هذه المحلات .

الاستماع للشكاوى

وأثناء مروره الميدانى حرص أشرف عطية على الإستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين ، موجهاً المسئولين إلى سرعة وضع الحلول العاجلة لها في إطار القوانين والضوابط والإمكانيات المتاحة .