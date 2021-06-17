مديرية التربية والتعليم بالجيزة تبحث حل أزمة «سقوط نتيجة الإعدادية»

أبدى عدد من أولياء الأمور، استيائهم من حدوث مشكلات تقنية عديدة في موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، منعتهم من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لأبنائهم، رغم إعلان المديرية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني بالاسم ورقم الجلوس من هذا الرابط، ونسبة النجاح تعدت أكثر من 83% على مستوى جميع الإدارات التعليمية، وعقدت الامتحانات ورقيًا.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة: تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المدارس

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إنه تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المدارس صباح اليوم، وجارِ حل مشكلة موقعها الإلكتروني بالتنسيق مع مجموعة من التقنين المتخصصين، وهناك ضغط كبير من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور على الموقع الإلكتروني.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فريق التطوير التكنولوجي بالمديرية يعمل حالياً على حل مشكلة الموقع، مشيراً إلى أن النتيجة ستكون متاحة على الموقع ساعات، لافتاً إلى أنه تم إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 أمس، والذين بلغوا 296 طالباً وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تكشف عن أوائل الشهادة الإعدادية

في سياق متصل، قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن محافظ الجيزة، اعتمد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، موضحة أن إدارة الوراق التعليمية حصلت على أعلى الدرجات، بجانب إدارتي الشيخ زايد وأكتوبر.

وأوضح أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقياً في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة، مؤكدة تخصيص غرف عزل في جميع المدارس وتم تعقيم اللجان الامتحانية، موضحة أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، أو حالات شغب أو غش.