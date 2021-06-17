«يتوقف عليه مستقبل البلد».. ما هو QR CODE المستخدم في مواجهة كورونا؟

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اعتماد مطار القاهرة استخدام «QR CODE» على تحاليل الـPCR بدلا من ختم المعمل، موضحا في تصريحات تليفزيونية أن هذا الإجراء متبع في معظم دول العالم، وسيكون على شهادة التطعيم، وأي شهادة أخرى معتمدة من جهة دولية، لمنع التزوير لأن «هذا يتوقف عليه مستقبل البلد والمواطن» بحسب تعبيره.

يظهر صورة التقرير الأصلي للتحاليل لمنع التزوير

«الوطن» تواصلت مع المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان لمعرفة ماهو QR CODE الذي اعتمده مطار القاهرة للقادمين من الخارج، حيث قال مصدر بالمعامل المركزية إن QR CODE بوجد على شهادات تحليل الـ pcr الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، في وجود أكواد على شهادة pcr يتم قراءتها عبر الماسح الضوئي بالمطارات والموانئ، للكشف عن البيانات الأساسية، حيث ظهر صورة التقرير الأصلي للتحاليل من قاعدة بيانات المعامل المركزية، وذلك لمنع تزوير الشهادات والتأكد من سلامة القادمين من الخارج والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، لافتا في تصريحاته إلى أن أي مواطن قادم من أي دولة بها تحورات لفيروس كورونا يخضع لتحليل آخر وهو id now.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أنها تشهد تزايدا في استقبال السياحة الآمنة من مختلف دول العالم منذ عودة السياحة في يوليو الماضي، كما استطاعت استقبال وتنظيم العديد من البطولات العالمية في المجال الرياضي بمشاركة مختلف دول العالم، وعودة جميع المشاركين إلى بلادهم سالمين، مما يؤكد قدرة النظام الصحي في مصر على مواجهة أي تحديات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وخصصت الوزارة قنوات اتصال بينها وبين المواطنين لإطلاعهم على كافة مستجدات الفيروس وتلقي استفساراتهم والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.