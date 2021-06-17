حددت الصحة جميع أعراضه.. علامات لتحديد الإصابة بالفطر الأسود

بعد ظهور حالات إصابة به، فندت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بـ الفطر الأسود، مؤكدة أنه مرض غير معدٍ ونادر الحدوث، وليست له علاقة بفيروس كورونا المستجد.

أعراض الفطر الأسود

وحددت وزارة الصحة في تقريرها الرسمي أعراض الإصابة بالفطر الأسود، وهي الحمى والسعال وألم في الصدر وضيق في التنفس وتورم في جانب الوجه، واحتقان في الجيوب الأنفية وآلام في البطن والقيء والغثيان، بالإضافة إلى نزيف بالجهاز الهضمي ودم بالبراز وإسهال.

وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بذلك الفطر، هم مرضى السكري خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم، ومرضى السرطان في حالاته المتأخرة، وكذلك مرضى الإيدز، وأيضا المرضى الذين أجروا عمليات نقل الأعضاء أو نقل الخلايا الجزعية، محذرة من الاستخدام المفرط لفترات طويلة لعقار الكورتيزون لأنه أحد أهم أسباب التعرض للإصابة بالفطر الأسود، وأيضا مدمني المخدرات المحقونة، ومصابي الحروق والجراحات، والمبتسرين وحديثي الولادة منقوصي الوزن.

وأوضحت أن الأسباب التي تؤدي للإصابة ترجع إلى بعض أنواع الفطريات، والتي تنتمى إلى مجموعة العفنيات وتعيش في البيئات الرطبة كالتربة والمواد العضوية المتحللة كالأوراق والأسمدة.

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كيف تفرق في الإصابة بين أنواع الفطر؟

خلال الفترة الأخيرة، انتشرت الإصابات في الهند بأنواع متعددة من الفطريات، منها الفطر الأسود، والفطر الأبيض، والفطر الأصفر، لينضم لهم بالأمس الفطر الأخضر، الذين ظهروا بين متعافي كورونا، ليثير الأمر القلق بين الكثيرون، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وللتفريق بين أنواع الفطريات المنتشرة حاليا، أوضح الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الفيروسات والمناعة، أن هذه الأمراض منتشرة في البيئة المحيطة للإنسان، وتستغل فترة ضعف مناعته لمهاجمة الأجهزة، والتوغل فيها، ولا علاقة لهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عقبة، لـ«الوطن»، أن الفطر الأسود يصيب التجاويف المخاطية للأنف والعين والمخ ما يعيق عملية التنفس والرؤية، بينما الأبيض ينمو في الرئة مسببا لأعراض قريبة من كورونا، مشيرا إلى أن الفطر الأصفر يظهر في الجهاز الهضمي ما ينتج عنه فقدان في الشهية والوزن وعلى غرارهم الفطر الأخضر.

وتابع بأنه يمكن التفريق بين تلك الفطريات من خلال الأعراض التي تظهر لكل منهم بين المرضى، فضلا عن الإفرازات أو الألوان التي تظهر على الوجه، بالإضافة لإمكانية إجراء التحاليل والأشعة المقطعية، بجانب فحص العينات ميكرسكوبيا لتحديد نوع الفطر أو المرض.

انتشار الفطر الأسود في الهند

خلال شهر مايو الماضي، ظهر مرض الفطر الأسود، بين المتعافين من فيروس «كوفيد -19»، ومرضى يعانون من «ضعف المناعة»، وداء «السكري»، وذلك بحسب المجلس الهندي للأبحاث الطبية الحكومي، الذي أكد أن أعراضه ظهرت من خلال ألم الجيوب الأنفية، وانسداد الأنف من ناحية واحدة، وصداع نصفي، وألم الأسنان وتخلخلها، وحدوث تورم وتنميل، حيث ظهر لون أسود حول الأنف، وتشوش وازدواج في الرؤية.

فيما ذكرت وزارة الصحة الهندية، أن الفئات الأكثر عرضة لعدوى الفطر الأسود، هم «مرضى فيروس كورونا المستجد، ومرضى السكري، والحاصلين على المنشطات، ومرضى السرطان، والمرضى الذين يحتاجون إلى زرع الأعضاء».

وفي دراسة سابقة عبر الموقع الرسمي لمركز السيطرة على الأمراض «سي دي سي»، أوضح أن الفطر الأسود، هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، المنتشرة في جميع أنحاء البيئة، بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، مشيرة إلى أنه يتم علاجه عبر أدوية: «amphotericin B» و«posaconazole» أو«isavuconazole».