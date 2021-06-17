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«الداخلية» تنظم حملة للتبرع بالدم بجنوب سيناء

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الوطن
02:31 م | الخميس 17 يونيو 2021
حملة التبرع بالم

حملة التبرع بالم

أطلقت مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، اليوم، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة، بمعسكر طور سيناء.

وأعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين، لحرصهم على الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي، لأجهزة وزارة الداخلية وإيمانها بأهمية مد جسور التواصل المجتمعي، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية بشتى المجالات، ولا سيما في رعاية المرضى.

يشار إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والوقائية، خلال تنفيذ فعاليات الحملة.

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