تفاصيل دفن 20 جثة مجهولة في مقابر مستشفيات جامعة القاهرة

دفنت أمس مشرحة زينهم 20 جثة مجهولة الهوية عثر عليهم في محافظتي القاهرة والجيزة في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة.

وكانت مصلحة الطب الشرعي قد خاطبت النيابة العامة لصدور قرارات بعض الجثث المجهولة بسبب مرور وقت طويل على تواجدها داخل ثلاجات حفظ الموتى بمشرحة زينهم، والتي أصدرت قرارا بدفن تلك الجثث في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة والكائنة بمنطقة زينهم.

وقال مصدر بالطب الشرعي إن مشرحة زينهم تدفن جزءا من تلك الجثث المجهولة بناء على قرار النيابة العامة بالدفن لوجودها داخل ثلاجات حفظ الموتى فترات طويلة ولم يستدل على هوية أصحاب تلك الجثث.

النيابة تصدر قرارا بدفن 20 جثة مجهولة

وأضاف المصدر أن النيابة العامة أصدرت منذ عدة أيام بدفن 20 جثة مجهولة بمقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة، موضحا أن مشرحة زينهم لديها عدد كبير من أهل الخير الذين تركوا أرقام هواتفهم المحمول للاتصال بهم في حالة دفن جثث مجهولة، حتى ينالوا الثواب وذلك عن طريق تغسيل وتكفين ونقلها إلى المقابر على نفقتهم الشخصية.

وتابع المصدر: وفي حالة تعذر الاتصال بهم يقوم حانوتي المشرحة بتغسيلهم وتكفينهم بواسطة الأكفان الموجودة بالمشرحة والتي تبرع بها أهل الخير لتقديمها لأي شخص لا يمتلك ثمن كفن أحد أقاربه.

نقل الجثث إلى مقابر مستشفيات جامعة القاهرة

وأشار المصدر إلى أنه بعد تغسيل تلك الجثث وتكفينها يتم الصلاة عليها ونقلها إلى المقابر الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة، وهناك توجد مسؤولة المقابر، وتاخذ قرارات النيابة العامة ويتم فتح عدد من العيون الخاصة بالمقابر ويتم كتابة رقم الجثة على المقبرة، وكذلك في دفتر الجبانة، تحسبا للتعرف عليهم فيما بعد عن طريق الصور التي تم التقاطها للجثة بمجرد دخولها مشرحة زينهم.