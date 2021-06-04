عاجل.. العثور على جثة مجهولة لمسن ملقاة في الشارع بالزيتون

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مجهولة لمسن، ملقاة في الشارع بمنطقة الزيتون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض الجثة على مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري عليها.

بلاغ بالعثور على جثة مجهولة في الشارع بالزيتون

كان مأمور قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغا بالعثور على جثة لرجل مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لمسن في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور على أي مستندات تكشف عن هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها، وكشف هوية المتوفى واستدعاء اسرته، كما كلفت النيابة العامة المباحث والأدلة الجنائية برفع بصمات المتوفى، وعمل فيش وتشبيه له لكشف هويته.

فحص بلاغات التغيب في القاهرة

وفي السياق نفسه، تم تشكيل فريق بحث لفحص بلاغات التغيب في محافظة القاهرة في محاولة للتعرف على هويه المتوفى والوصول لأسرته، وفي حالة عدم التوصل لمحضر تغيب يتضمن نفس مواصفات المتوفي، سوف يتم توسيع دائرة فحص بلاغات التغيب لتشمل محافظتي الجيزة والقليوبية.