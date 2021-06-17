بروتوكول بين بنك ناصر و«المؤسسة المحمدية» لدعم الأيتام

وقع بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكولا مع المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية، حيث وقع عن البنك محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ونزاد أشرف عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ويأتي ذلك تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، واستكمال لمنظومة «أولادنا مستقبلنا» لدعم الأيتام.

وأكد عشماوي أنّ توقيع البروتوكول يأتي في ضوء تكليفات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، بتحقيق جهود الدولة لتدعيم التفاهم والتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية لتحقيق أهدافها المجتمعية، في تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية لبناء مجتمع متكامل يتميز بالمساواة في الحقوق والواجبات، موضحا أنّ الاستثمار في البشر مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، كما أنّه الهدف الأسمى الذي تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عشماوي إلى أنّ التعاون مع المؤسسة المحمدية جاء نتيجة لما لها من دور رائد في مجال حماية ودعم الأطفال لتوفير حياة طبيعية، تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيأ ليكون عنصرا فاعلا ومبدعا بالمجتمع.

وأفاد عشماوي بأنّ البنك يقود فلسفة الشمول المالي من خلال تفعيل منتج الهبة المشروطة، من خلال فتح حسابات مع حفظ حق التصرف للواهب لحين بلوغ الموهوب له سن 21 عاما، وحيث إنّ هذه الحسابات تقبل التبرعات من المؤسسات والأفراد الراغبين في التبرع بالسبل كافة، سواء صدقة جارية أو زكاة أو وقف نقدي من خلال شهادة زاد الخير.

ولفت إلى فتح دفاتر حسابات استثمارية لأطفال المؤسسة المحمدية ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الواحد والعشرين عاما، ما يكفل لهم حياة آمنة في المستقبل ويحقق اعتمادهم على أنفسهم، وسيتم يقدم امتيازات لهذه الحسابات حيث سيتم منحهم 5.% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك، وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، مع إعفاء المبالغ المودعة من الرسوم والمصاريف البنكية اعتبارا من تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخ استردادها.

وشهدت مراسم توقيع البروتوكول الاحتفال بعدد من أطفال المودعين بالدار وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، ولقي ذلك استحساناً من الأطفال والمشرفين عليهم، حيث أعرب القائمون على إدارة الدار عن خالص الشكر والتقدير لإدارة البنك لحرصها الدائم على المشاركة في المبادرات كافة ذات الطابع الإنساني.