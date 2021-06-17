«ضمن مبادرة حياة كريمة».. فحص 9 آلاف مواطن خلال 6 قوافل علاجية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة نفذت 6 قوافل طبية في قرى محافظة المنيا خلال شهر مايو الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 9 آلاف و156 حالة من مختلف التخصصات، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن جهود الدولة لتقديم خدمات ورعاية صحية كاملة للمواطنين.

وأشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أنه تم عمل تحاليل مختلفة لـ 527، وعمل موجات صوتيه لـ 182حالة ورسم قلب لـ 87 حالة وأشعة سينية لـ 38 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 635 متردد وتحويل للمستشفى عدد 187 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 491 متردد.

ونظمت مديرية الصحة، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، على مدار يومين، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

ضمت القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، وهذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.