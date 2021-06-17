«إعدادية كورونا».. إجراءات احترازية ودراسة ونتيجة أون لاين

شهد العام الدراسي 2020/2021 عام استثنائي بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 وهي السنة التي تم إطلاق عليها اسم «إعدادية كورونا» بعد اتخاذ إجراءات احترازية خلال الفصل الدراسي الأول بعد الموجة الثالثة لفيروس كورونا وهو ما تسبب في صعوبة إجراء الامتحانات بالشكل الطبيعي لها، وجري عمل امتحان واحد مجمع في جميع المواد لم تحتسب درجاته للطالب وإنما كان التقييم اجتياز أو عدم اجتياز، ليتبقى للطلاب الفصل الدراسي الثاني والذي تم حساب درجات العام كامل 280 درجة علي ما يحصله الطالب من درجات به.

الدراسة أون لاين في الفصل الدراسي الثاني 2021

واعتمد طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في الجزء الأكبر منها علي الدراسة أون لاين من خلال القنوات والبرامج التي خصصتها وزارة التربية والتعليم، ومن خلال نماذج للامتحانات بثتها للطلاب لكي يتعرفوا علي شكل وطبيعة الامتحان.

ونتيجة للإجراءات الاحترازية لم يذهب معظم الطلاب إلي المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، واجتهدت بعض المدارس والإدارات التعليمية في عمل منصات تعليمية لها علي الانترنت ليتابع من خلالها الطلاب شرح الدروس.

إجراءات احترزاية أعلنتها وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ علي صحة طلاب الشهادة الإعدادية 2021، ومنها التشديد على ارتداء الكمامات داخل لجان الامتحان وعدم نزعها طوال تواجده داخل اللجنة، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، إضافة إلي قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بالدخول إلي لجنة الامتحانات، علاوة عن أن عدد الطلاب في كل لجنة لا يزيد عن 14 طالب فقط.

إعطاء لقاح كورونا للمشاركين في المراقبة

وحرصت وزارة التربية والتعليم علي إعطاء لقاح كورونا لجميع المشاركين في مراقبة امتحان الإعدادية 2021 بجميع المحافظات علاوة علي العاملين في الكنترول وذلك لحمايتهم من الوباء

وفوجئ الطالب بوجود أسئلة عن وباء كورونا في عدد من المواد مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهو ما حدث في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

وخصصت كل مديرية من مديريات التربية والتعليم منصة خاصة بها لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بها، وحتى لا يحدث زحام داخل المدارس، و تم الإنتهاء إلي الآن من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في 8 محافظات فقط وهم :« القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية، جنوب سيناء، السويس، بني سويف» وجاري إعلان خلال الساعات القادمة نتائج محافظات: «الدقهلية، المنوفية، الغربية، دمياط، سوهاج، أسيوط، الأقصر، الوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء».