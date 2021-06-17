رئيس التحرير

محمود مسلم

تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة

تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة يعلن خلال أيام

كتب:

كريم روماني
01:19 م | الخميس 17 يونيو 2021
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد إعلان تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة، مؤكدًا إعلان التنسيق خلال أيام بالتنسيق مع المحافظة وجميع الإدارات التعليمية.

وأشار إلى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 أمس من قبل محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب مساء اليوم على الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات صحيحة.

تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة يعلن بالتنسيق مع المحافظة 

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة يعلن خلال أيام، والتنسيق يتم على 3 مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في أعلى الدرجات والتي سيتم الإعلان عن الحد الأقصى لها قريباً، ثم المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وأن الدرجات التي تم احتساب التنسيق منها هي الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط.

وتابع أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تحسب ضمن مجموع الطلاب، مشيراً إلى أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا بجميع الدرجات، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة يتم بدرجات الفصل الدراسي الثاني فقط

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، قد أعلنت أمس، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، موضحة أن إدارة السيدة زينب التعليمية جاءت في أعلى نسب النجاح يليها إدارة شبرا التعليمية، ونسبة النجاح على مستوى جميع الإدارات التعليمية بلغت  أكثر من 83%.

وأوضحت المديرية، أنه سيتم إتاحة النتيجة على موقعه الإلكتروني مساء اليوم، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، وأن الامتحانات عقدت بشكل جيد دون أي مشكلات.

اقرأ المزيد:

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تبحث حل أزمة «سقوط نتيجة الإعدادية»

موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة

آخر أخبار وزارة التربية والتعليم المصرية: تجهيز لجان الدبلومات الفنية

محمد عقل وكيلا لوزارة التربية والتعليم في جنوب سيناء

وزارة التربية والتعليم تعلن موقع تقديم المدارس الحكومية كي جي

وزارة التربية والتعليم.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

وزير التربية والتعليم عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة: نهائية

أبز ما جاء في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021