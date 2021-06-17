كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد إعلان تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة، مؤكدًا إعلان التنسيق خلال أيام بالتنسيق مع المحافظة وجميع الإدارات التعليمية.

وأشار إلى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 أمس من قبل محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب مساء اليوم على الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات صحيحة.

تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة يعلن بالتنسيق مع المحافظة

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة يعلن خلال أيام، والتنسيق يتم على 3 مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في أعلى الدرجات والتي سيتم الإعلان عن الحد الأقصى لها قريباً، ثم المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وأن الدرجات التي تم احتساب التنسيق منها هي الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط.

وتابع أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تحسب ضمن مجموع الطلاب، مشيراً إلى أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا بجميع الدرجات، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة يتم بدرجات الفصل الدراسي الثاني فقط

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، قد أعلنت أمس، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، موضحة أن إدارة السيدة زينب التعليمية جاءت في أعلى نسب النجاح يليها إدارة شبرا التعليمية، ونسبة النجاح على مستوى جميع الإدارات التعليمية بلغت أكثر من 83%.

وأوضحت المديرية، أنه سيتم إتاحة النتيجة على موقعه الإلكتروني مساء اليوم، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، وأن الامتحانات عقدت بشكل جيد دون أي مشكلات.