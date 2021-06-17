رئيس البورصة لـ«الوطن» عن طرح «المتحدة»: تنوع ودعم للسوق

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنَّ القطاعات غير الممثلة بثقل في البورصة مجرد أن تقيد ويتمّ التداول عليها من خلال طرح شركات جديدة، يعد هذا تنوعًا واتاحة لفرص جديدة للمستثمرين وجموع الشعب الراغبين في الاستثمار بقطاعات جديدة.

وضرب «فريد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مثالًا بقطاع الإعلام وتحديدًا شركة المتحدة للإعلام والتي أعلنت أنَّها ستعيد عملية الهيكلة بحيث يكون متاح التداول عليها في 2024، مشيراً إلى أنَّ فكرة أسواق المال العامة قائمة على إتاحة الفرص الاستثمارية لأي شخص في قطاعات جديدة.

وتابع أنَّ اتاحة قطاع جديد مثل قطاع الإعلام هو فرصة استثمارية لأي شخص يرغب في الاستثمار دون أن يكون متخصصًا في مجال مثل الإعلام، فأسواق المال قائمة على فكرة الفصل ما بين الملكية والإدارة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت في 29 مايو الماضي، عن نيتها طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة، وكان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، لإعلان خططها المستقبلية.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس البورصة، إنَّه من المفترض أنَّ نشهد في النصف الثاني من العام الحالي، زيادة في الطروحات من القطاع الخاص، ما بين 4 إلى 5 شركات، وذلك بعد محادثات بين البورصة وهذه الشركات، مشيرًا إلى أنَّ القطاعات المتوقع أن تشهد طروحات هي قطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.