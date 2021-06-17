«عريس صعيدي يعيشني في البر الغربي».. بسنت نور الدين تواصل إثارة الجدل

«عريس صعيدي من الأقصر ويعيشني في البر الغربي».. بمجرد إعلان اليوتيوبر بسنت نور الدين، تلك المواصفات التي تتمنى وجودها في فتى أحلامها، انقبلت السوشيال ميديا رأسًا على عقب، وخاصة بين شباب الأقصر الذي تناول هذه التصريحات بـ«المزح والفكاهة».

شروط بسيطة لليوتيوبر بسنت نور الدين، التي دائمًا ما تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، وخاصة بعد علاقتها بالداعية المعز مسعود، أثارت تفاعل الكثيرين من شباب الأقصر، عقب نشر فيديو لها تتحدث فيه عن شروطها في الزواج.

بسنت نور الدين، المرشدة السياحية، التي اشتهرت بتقديم فيديوهات عن المعالم السياحية والأثرية حول العالم، دائمًا ما تصرح بعشقها لمدينة الأقصر وتزورها بين الحين والآخر.

ونشرت إحدى الصفحات في محافظة الأقصر، فيديو لبسنت نور الدين، تحدثت فيه عن عشقها للمدينة وأمنيتها بالزواج والعيش في الأقصر مستقبلا، وهي الأمنية التي لاقت تفاعلًَا كبيرًا من شباب الأقصر.

وقالت المرشدة السياحية، في الفيديو، إن إحدى أمنياتها، العيش في البر الغربي للأقصر والزواج من شاب صعيدي، مشيرة إلى أن كل ما شاهدته في الأقصر من جمال وطبيعة وآثار ونيل ومعاملة من أهلها وكرمهم، جعلها تفكر في ذلك كثيرا.

وأضافت أن أول زيارة لها للأقصر، كانت خلال دراستها بالجامعة، ومن بعدها أصبحت تزور الأقصر بصفة شبه سنوية.

وأبدت اليوتيوبر، إعجابها الشديد وانبهارها بمسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري، الذي شيد فوق معبد الأقصر، حيث يُكمن اختلاف المسجد عن كل مساجد العالم، بأنه يمزج بين حضارات مختلفة.

كما تحدثت نور الدين عن قصر أندراوس باشا، الذي يطل على نيل الأقصر، وعن عظمة البناء وتاريخ القصر، الذي استقبل الزعيم سعد زغلول، وعن شعبية صاحب القصر الذي كان يعشقه كل أبناء الأقصر؛ نظرا لما كان يقدمه لهم من خدمات.

وعن الأرباح التي تعود إليها من الفيديوهات، قالت: «أنا مُجبرة على ذلك لأن الرحلات والفيديوهات مكلفة للغاية»، مشيرة إلى أنها لو كانت تمتلك المال الكافي، لن تلجأ لتفعيل الإعلانات على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.