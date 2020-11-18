نشطاء يهاجمون أسامة هيكل بسبب اختيار بسنت نور الدين سفيرا للإعلام

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وذلك بعد تردد أنباء عن اختياره للمدونة بسنت نور الدين سفيرا للإعلام، معلقين بانتقادات للقرار، وتعليقات بشأن انتماءات "بسنت" ومواقفها الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمضادة للدولة المصرية وثورة 30 يونيو.

ونشرت بسنت نور الدين عبر صفحتها، صورة لها داخل أروقة وزارة الإعلام خلال حفل أقامته الوزارة.

وقالت شيماء رفعت، على صفحتها على موقع "فيس بوك": "السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اختار بسنت نور الدين (كشري) كأحد سفراء الإعلام الجدد اللي المفروض تكون همزة وصل بين الدولة والسوشيال ميديا".

وأضافت: "أيوه أيوه هي بسنت اللي شايفة ثورة يونيو انقلاب ومرسي شهيد ورابعة مجزرة، أيوه أيوه هي اللي بتعمل فيديوهات تشكيك في أصل أكلاتنا الشعبية، وتنسبه لبلاد تانية وحضارات تانية أيون هي اللي كانت متجوزة الداعية الوسطي الكيوت معز مسعود".

تابعت: "أنا بقول يا جماعة نريح دماغنا، ونقلب صفحاتنا طبيخ وهلس وأغاني مهرجانات، ونروق الجي ونكبر الدي، وأهو نريح الحاج مارك اللي قارفينه في عيشته، ونستريح احنا كمان بلا دوشة بقى".

وقال محمود طولان، أحد مستخدمي موقع "فيس بوك" عبر حسابه: بسنت نور الدين سفيرا للإعلام الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية والمضادة للدولة المصرية وثورة 30 يونيو.. ازاي يا وزير إعلام مصر؟

وتصدر، من قبل، هاشتاج "#اسامة_هيكل_لا_يصلح_للاعلام" تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد حالة الغضب التي تسبب بها أسامة هيكل وزير الإعلام بين الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى المواطنين.

تضمن الهاشتاج عبارات هجومية على الوزير، وكتبت لولا: "لما تلاقي وزير الإعلام طالع في التليفزيون والمذيع بيقوله فيه حاجات كتيرة بتحصل غلط في الاعلام ويرد الوزير فعلا لازم الجهات تدخل؟.. أمال حضرتك بتعمل إيه"، وكتب فكري: "للأسف ده بالظبط اللي بيحصل وزارة إعلام عايزة وزير للإعلام وتيجي تسأل الوزير يقولك اتصرف إزاي".

وكتبت نشوى: "لحد امتى هنسكت على الفساد.. حاسبهم ياريس"، وكتبت أسماء جلال: "رسالة من مواطن مصري بعد اللي بنشوفه في الإعلام حاليا اللي وزير الإعلام لو مش عارف تدير الإعلام سيبه وخلي واحد كفاءة غيرك يديره".

وكان أسامة هيكل قد نشر تصريحات من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أفادت بأن الأعمار أقل من 35 عاماً، ويمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وأنه يجب التفكير في نمط حياة تلك الفئات.

تصريحات هيكل أثارت غضبًا واسعًا ضده، حيث اعتبرها البعض أنها تقليل من مجهودات الصحفيين والإعلاميين.