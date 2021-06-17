دينا الشربيني عن فيلم «ثانية واحدة»: مهمة إضحاك الجمهور ليست سهلة

تنافس الفنانة دينا الشربيني بفيلمها «ثانية واحدة»، مع النجم مصطفى خاطر، الذي يحقق إيرادات عالية منذ طرحه بدور العرض، وتقدم جرعة كوميدية مع مواقف محرجة في إطار اجتماعي عائلي ساخر، وتتألق في تقديم الكوميديا لأول مرة، بعد نجاحها دراميًا بأكثر من عمل.

وقالت دينا الشربيني في بيان أصدرته، «أحببت العمل في الفيلم كونه مختلف عن السائد، وأيضًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، واستمتعت بشدة في تقديم العمل الكوميدي، والذي يعتبر تحديًا بالنسبة لي».

وأضافت دينا: «أسعدتني ردود الأفعال من الجمهور بعد عرض الفيلم، فمهمة إضحاك الجمهور ليست سهلة، ولكن اكتملت في هذا الفيلم بسبب السيناريو والإخراج السلس، والإنتاج المتميز للسبكي، وبالطبع النجم مصطفى خاطر أحد أشهر نجوم الكوميديا في الوقت الحالي».

انجذب جانب كبير من الجمهور لمشاهدة هذا الفيلم، وسط المنافسة التي شهدها هذا الموسم، وذلك لكونه مناسبًا لكل الأعمار، وتعتبر قصته جديدة على السينما المصرية، حيث تعيش فتاة مع رجل ناضج بعقل طفل صغير، ومعها تحدث الكثير من المواقف الكوميدية.

نقاد يتحدثون عن فيلم «ثانية واحدة»

وكتب الناقد محمد البرعي عن فيلم «ثانية واحدة»، قائلًا عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «فكرة الفيلم جديدة على السينما المصرية، والفيلم كوميدي خفيف لا يستهدف سوى الضحك ويحتوي على جرعة جيدة من الكوميديا»، كما كتبت رحاب عليوة على حسابها «فيس بوك»، «الفيلم يعتبر لـدينا الشربيني بطاقة خضراء للمرور من اختبار البطولة المطلقة في السينما، خصوصًا مع اختيار صعب بالنظر إلى تجربة الرومانسي- كوميدي، فهو نوع لا تؤديه في مصر الكثير من الفنانات».

ومؤخرًا نافست النجمة دينا الشربيني في موسم رمضان الماضي بمسلسل «قصر النيل»، والذي اختلف عن الدراما التي قدمتها في الأعوام السابقة، حتى اعتمد على الإثارة والتشويق ومحاولة لحل ألغاز قضايا متفرقة، ليحصد مشاهدات عالية خلال رمضان، وتكرر نجاحها للموسم الثالث على التوالي بعد مسلسلي «لعبة النسيان وزي الشمس».