مسلسل قصر النيل الحلقة 30 والأخيرة.. دينا الشربيني تصل للكنز الحقيقي

تفاصيل مشوقة شهدتها أحداث مسلسل قصر النيل الحلقة الأخيرة، بعدما تم استيلاء الدولة على قصر وممتلكات عائلة السيوفي، وطردهم من المكان، عقب سحب ملكيته منهم.

تعرض ريهام عبد الغفور لانهيار عصبي

وتوالت الأحداث، بتعرض «عايدة» ريهام عبد الغفور لانهيار عصبي حاد، عقب علمها بقرار سحب ملكية القصر من عائلتها، ومن ثم فقدت النطق، وتم إيداعها داخل مصحة للأمراض النفسية.

تدهور أحوال أبناء السيوفي

وعقب سحب ملكية القصر، تبدلت حياة أبناء فهمي السيوفي من الثراء الفاحش إلى الضنك، حيث بدأ كل منهما في البحث عن وسيلة عمل لتوفير المال من خلالها، والتمكن من الإنفاق وتحمل الأعباء المادية، فعمل نبيل السيوفي كجرسون في أحد الكازينوهات، وتوجه فوزي للعمل كممثل في السينما، بينما ظل حسين مسؤولا عن رئاسة مجلس إدارة المصنع.

عودة كاميليا وخالد إلى مصر

واختتمت الحلقة أحداثها، بعد مرور 10 سنوات من تدهور أحوال عائلة السيوفي، حيث بدت ظروفهم المادية في التحسن رويدا رويدا، بينما عادت كاميليا إلى مصر مرة أخرى بصحبة خالد نوح، ومن ثم تمكنا من اكتشاف مكان الكنز الكبير السري لفهمي السيوفي داخل القصر، والاستيلاء عليه.

مواعيد إعادة عرض مسلسل قصر النيل

تجري إعادة عرض مسلسل قصر النيل، في تمام الواحدة صباحا بعد منتصف الليل على فضائية «mbc مصر2»، وفي تمام الرابعة والنصف عصرا على فضائية «mbc مصر».

ملخص أحداث مسلسل قصر النيل

يذكر أن أحداث مسلسل قصر النيل، تدور في إطار اجتماعي درامي مشوق، في حقبة ستينيات القرن الماضي، حول خلافات أبناء رفعت السيوفي وعمهم منصور السيوفي على ميراث والدهم وتركته الضخمة، وتتوالى الاتهامات المتبادلة بين أفراد العمل.

وتوالت كواليس العمل، بتنفيذ منصور السيوفي لخدعة كبيرة وإيهامه لجميع أفراد عائلته بأنه تم قتله من قبل مجهول، وهو ما دفع لإثارة الشكوك حول جميع أفراد القصر وعائلة السيوفي.

وبعد مرور فترة قصيرة، اكتشف كل من أفراد العائلة أن هناك مجموعة من الصناديق الذهبية التي لا يزال مكانها مجهول عنهم، ومن ثم بدأ كل منهم رحلة البحث عنها للوصول إليها والاستيلاء بمفرد عليها.

أبطال مسلسل قصر النيل

ويشارك في بطولة مسلسل قصر النيل نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.