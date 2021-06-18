الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة بداية الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، حيث ترتفع الحرارة 5 درجات مئوية على محافظات القاهرة الكبرى والجيزة، لتصل إلى 36 درجة وتصل في صعيد مصر إلى 41 درجة مئوية، مضيفة أن تواصل الحرارة ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود طقس حار على كل المحافظات.

وأكدت الأرصاد أن طقس محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، صيفي لطيف خلال الأسبوع المقبل وتصل درجة الحرارة إلى 28 درجة، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة السبت :

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد :

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى42 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الاثنين :

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.