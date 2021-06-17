تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنانة إيمان العاصي

أعلنت شقيقة الفنانة إيمان العاصي، موعد عزاء والدها، الذي رحل أمس.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «عزاء حبيبي الغالي اليوم في منزل العائلة بعد صلاة العشاء بالشيخ زايد، مع السلامة يا حبيبي».

وفاة والد الفنانة إيمان العاصي

وأعلنت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة والد الفنانة إيمان العاصي.

وكتبت شيري عادل: «توفي والد صديقتي وأختي إيمان العاصي، البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ربنا يصبركم يارب ويلهمها ويلهم أية وتوما والأسرة الصبر والسلوان».

إيمان العاصي تتصدر محركات البحث

وتصدرت الفنانة إيمان العاصي، محرك البحث «جوجل»، بعد ما نشرته عن الفنانة دلال عبدالعزيز عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، موجهة رسالة لها بسبب مرضها مع وضع صورة لها معلقة: «بحبك جدا وبدعيلك من قلبي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطبطب على قلبك أنتي وبناتك يارب».

إيمان العاصي تشارك في فيلم «في عز الظهر»

على الجانب الآخر، تواصل الفنانة إيمان العاصي، تصوير فيلم «في عز الظهر»، مع الفنان المصري العالمي مينا مسعود، محمد علي رزق، ميرنا نور الدين، محمد عز، ومحمود حجازي، تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث فيلم «في عز الظهر»، في إطار من التشويق والإثارة حول عصابة «مافيا» تعمل على الكثير من عمليات النصب الدولية.