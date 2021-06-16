أعلنت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، وفاة والد الفنانة إيمان العاصي.

وكتبت شيري عادل: «توفي والد صديقتي وأختي إيمان العاصي، البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ربنا يصبركو يا رب ويلهمها ويلهم أية وتوما والأسرة الصبر والسلوان».

إيمان العاصي توجه رسالة لـ دلال عبدالعزيز

وتصدرت الفنانة إيمان العاصي محرك البحث «جوجل»، بعد ما نشرته عن الفنانة دلال عبد العزيز عبر خاصية «الستوري» على حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، حيث رسالة لها بسبب مرضها مع وضع صورة لها معلقة: «بحبك جدا وبدعيلك من قلبي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطبطب على قلبك أنتي وبناتك يارب».

إيمان العاصي تشارك في فيلم «في عز الظهر»

على الجانب الآخر، تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير فيلم «في عز الظهر»، مع الفنان المصري العالمي مينا مسعود ومحمد علي رزق، وميرنا نور الدين، ومحمد عز، ومحمود حجازي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

أحداث فيلم «في عز الظهر» تدور في إطار من التشويق والإثارة حول عصابة «مافيا» تعمل على الكثير من عمليات النصب الدولية.