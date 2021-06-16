إيمان العاصي تستقبل العزاء في وفاة والدها اليوم

تستقبل الفنانة إيمان العاصي، العزاء في وفاة والدها الدكتور عبد العظيم العاصي، بمنزل الأسرة، في ميدان الأفق، بمدينة الشيخ زايد، اليوم الأربعاء.

ونعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والد إيمان العاصي، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منهم الفنانة شيري عادل، والإعلامية رضوى الشربيني، والفنانة وفاء عامر، والمنتجة سارة الطباخ، وآخرين.

وكتبت شيري عادل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «توفي والد صديقتي وأختي إيمان العاصي، البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ربنا يصبركو يا رب ويلهمها ويلهم أية وتوما والأسرة الصبر والسلوان».

وتصدرت مؤخرًا الفنانة إيمان العاصي محرك البحث «جوجل»، بعد نشرها عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الشخصي «إنستجرام»، رسالة للفنانة دلال عبد العزيز بسبب مرضها مع وضع صورة لها معلقة: «بحبك جدا وبدعيلك من قلبي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطبطب على قلبك أنتي وبناتك يارب».

ومن جانبه، تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير فيلم «في عز الظهر»، مع الفنان المصري العالمي مينا مسعود ومحمد علي رزق، وميرنا نور الدين، ومحمد عز، ومحمود حجازي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث فيلم «في عز الظهر» في إطار من التشويق والإثارة حول عصابة «مافيا» تعمل على الكثير من عمليات النصب الدولية.

وتُشارك إيمان العاصي في فيلم «في عز الظهر»، بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد، وفقًا لتصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مع الأسف اعتذرت عن فيلم في عز الظهر، مع الفنان مينا مسعود، رغم تحمسي الشديد للعمل، لأنني لم أستطع أن أوقف تصوير مسلسل النمر، لأننا كنا نعرض على الهواء مباشرة، فاضطريت أنني التزم معهم لأنني مضيت على المسلسل، وكنت أقوم بتصويره في آواخر الحلقات، لذلك اعتذرت عن الفيلم».