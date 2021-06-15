شريف دسوقي: بعد اعتزال الفن هبيع شاي على سبرتاية بـ«قهوة سبعبع»

قرر الفنان شريف دسوقي اعتزال الفن نهائياً عام 2025، من أجل التفرغ لحياته الشخصية، وكشف عن تفاصيل مشروع الجديد.

مشروع الفنان شريف دسوقي بعد الاعتزال

وقال «شريف» لـ «الوطن»: «سوف أقدم للناس شاي وقهوة على سبرتاية، فتلك المهنة أمارسها منذ كنت في 2 ابتدائي، وسأقضي الباقي من عمري في ذلك المشروع، وسأطلق عليه (قهوة سبعبع)، فهذا مشروع حياتي الذي سوف أقدمه خلال الفترة المقبلة بعد سنوات الاعتزال».

أعمال شريف دسوقي خلال الفترة المقبلة

ومن ناحية أخرى، يخضع الفنان شريف دسوقي، الوقت الحالي لمرحلة التأهيل النفسي، قبل تركيب الطرف الصناعي، والرجوع إلى مزاولة نشاطه الفني بصورة طبيعية، حيث إنه لديه مشروعات فنية جديدة خلال الفترة المقبلة منها «وقفة رجالة 2»، ومسلسل «بـ100 وش» الجزء الجديد مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.

تطورات الحالة الصحية لشريف دسوقي

طمأن الفنان شريف دسوقي جمهوره على حالته الصحية بعد بتر قدمه، ومن المقرر أن ينتهي من فترة العلاج النفسي ليركب الطرف الصناعي، ولكن حالته الصحية تتحسن بشكل كبير، كما دخوله في أحد المستشفيات بالتجمع لمدة تزيد عن شهر، وذلك بعدما قام ببتر قدمه، مؤكدًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، ولا يزال يخضع لجلسات التأهيل النفسي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

من الألقاب المميزة التي اشتهر بها شريف دسوقي شخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والذي عُرض في دراما رمضان قبل الماضي، ويُعرض له حالياً فيلم «ماما حامل» الذي يشارك في بطولته إلي جانب ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الأتربي ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم .