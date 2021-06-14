شريف دسوقي: «سمعت الدكاترة بيقولوا مين هيقوله إن رجله اتقطعت»

كشف الفنان شريف دسوقي، عن كواليس يوم إجراء عملية بتر قدمه اليسرى، خلال الأيام الماضية، واصفا إياها بالتجربة الصعبة، خاصة أنه ظل يعاني من آلام شديدة، ووجه الشكر لكل من سانده في محنته الأخيرة.

شريف دسوقي يكشف كواليس اللحظات الأولى بعد بتر قدمه

وقال شريف لـ«الوطن»: «دخلت المستشفي وأنا على علم أنني بين خيارين، الأول الترقيع، والثاني البتر، عندما كنت في مرحلة الإفاقة من البنج، سمعت الأطباء يقولون: مين هيقوله إن رجله اتقطعت، فعلمت ماحدث لي».

رد فعل شريف دسوقي بعد بتر قدمه

وعن رد فعله الأول، أوضح الفنان: «حركت يدي من تحت الغطاء وقولت الحمد لله قطعوا حتة صغيرة، وأول شئ فكرت به أنني أريد الوضوء والصلاة وشكر الله سبحانه وتعالي».

وتابع «عم سبعبع»: «أنا لست طمعان في الدنيا، ولا أريد أن أتنافس مع أي شخص على أي شيء، ولكن لدي مخزون بكاء يكفي العالم، ليس لبتر قدمي، ولكن لاكتشافي لأشخاص خذلوني في الحياة، فبتر قدمي ليس إصابة لشريف دسوقي، ولكنه استشفاء وتعافي من أشخاص كنُت مجبر عليهم، وفي الوقت الحالي يظهرون على حقيقتهم».

الأعمال المقبلة لشريف دسوقي

يذكر أن شريف دسوقي قد أجرى عملية بتر قدمه، بعدما اكتشف إصابته بمرض السكر، وزاد الأمر خطورة بعدم التئام الجرح مرة أخرى، وحرص الفنان على طمأنة متابعيه عبر «فيس بوك» على حالته الصحية، ووجه الشكر لكل من سأل عنه في محنته الأخيرة، وقدم له الدعم النفسي والمعنوي.

ويجري «دسوقي» حاليا تأهيلا نفسيا، قبل تركيب الطرف الصناعي خلال شهرين، ثم يخضع لجلسات العلاج الطبيعي، على أن يعود لتصوير أعماله الفنية الجديدة بشكل متنظم، منها فيلم «وقفة رجالة 2»، ومسلسل «100 وش» الجزء الثاني.