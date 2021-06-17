وفد ألماني يتابع إنجاز أعمال المتحف الآتونى في المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، لبحث سبل التعاون والدعم الفني لإنجاز أعمال إنشاء "المتحف الآتونى" على ضفاف نهر النيل في محافظة المنيا، تنفيذاً لاتفاقية "توأمة" تم توقيعها بين مدينتي المنيا و"هيلدسهايم" الألمانية، ليكون هذا المتحف أحد أهم الجوانب الثقافية لتلك الاتفاقية.

وشهد اللقاء نائبه الدكتور محمد أبوزيد، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ودكتور ثروت الازهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة ودكتور أحمد حميدة مدير المتحف الاتوني.

وأكد محافظ المنيا أن «المتحف الآتونى» يُعد أحد المشروعات السياحية المهمة بالمحافظة، وسوف يسهم بقوة في دعم الحركة السياحية والثقافية بالمحافظة، من خلال وضع المنيا على الخريطة السياحية المحلية والعالمية.

وأضاف محافظ المنيا أنه بدأ العمل في تنفيذ المشروع في عام 2002، باعتمادات مصرية، تجاوزت 130 مليون جنيه، توجهت جميعها لتغطية الأعمال الإنشائية وتوقف العمل به عام 2011، لافتا أنه مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم استئناف العمل في المرحلة الثانية للمشروع، وشملت واجهات المبنى الرئيسي، وشبكة التكييف المركزي، والمصاعد، وشبكة المياه، ويجري العمل حاليا في إنهاء أعمال المرحلة الثالثة.

وناقش المحافظ مع الوفد المرحلة الثالثة وتفاصيل الاعمال المنتهية وكذلك آلية تشغيل المتحف الاتوني والدعم المشترك بين الطرفين.

وأكد نائب محافظ المنيا ان المتحف سوف يساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة الى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف ، حيث سيلقي المتحف الضوء على فترة من أهم فترات التاريخ المصري القديم وهي فترة العمارنة، وما تميزت به من خصائص فنية فريدة اشتهرت بها دون غيرها وعُرفت بالفن الآتوني، وسيضم المتحف عددًا من القاعات التي يعرض من خلالها نماذج الفن الآتوني.

واستمع الوفد الى شرح حول الرؤية التفصيلية للمحافظة حول تشغيل المتحف ، وكيفية الاندماج مع المجتمع المحلي المحيط بالمتحف ، حيث سيتضمن المخطط العام للمتحف إنشاء 14 قاعة للعرض المتحفي، وقد يصل عدد القطع الأثرية المقرر عرضها عند افتتاحه، إلى 10 آلاف قطعة، أما باقى القاعات فتحتوي على قطع أثرية تسرد تاريخ وفن الفترة «الآتونية»، إضافة إلى قاعة للعروض المسرحية والسينمائية، وقاعة مؤتمرات تسع لأكثر من 800 فرد، بالإضافة إلى مكتبة أثرية، ومنطقة بازارات تضم 19 بازاراً، و5 بحيرات صناعية تطل على النيل.

وفي نهاية اللقاء دعا محافظ المنيا الوفد لزيارة عدد من المناطق الاثرية بالمحافظة والاطلاع على المعالم الاثرية الفريدة من نوعها في محافظة المنيا.

وكان الوفد أجري جولة تفقدية بالمتحف لمتابعة الاعمال التي تم الانتهاء منها