معلومات عن مدرسة we للاتصالات والتكنولوجيا بعد «الشهادة الإعدادية»

مع بدء إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظات الجمهورية واقتراب إعلانها بمحافظة القليوبية، تزايدت عمليات البحث علي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي عن مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا المعروفة بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر، المتاحة للطلاب من الجنسين بعد اجتياز المرحلة الإعدادية 2021، وتتيح دراسة البرمجة وهي مجانية تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات we.

مدرسة we طريقك الأسهل لكليتي الحاسبات والمعلومات والهندسة

تؤهل الدراسة في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، الطالب لاستكمال الدراسة الجامعية عقب الحصول علي شهادة الدبلوم في كليتي حاسبات ومعلومات و هندسه بأقسام اتصالات وشبكات وكهرباء، والدراسة فيها مجانية ومنحة مقدمة من الشركة.

شروط القبول في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا بعد الإعدادية 2021

ويشترط القبول في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية العامة» للعام الدراسي والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.

- أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

التخصصات المتاحة بمدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا بعد «الشهادة الإعدادية»

مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا «بنين وبنات» للتكنولوجيا التطبيقية، ومعروفة بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر، وتتيح الدراسة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا الحاسوب، أنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

أقسام مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا بعد «الشهادة الإعدادية»

تتكون مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا من 5 أقسام هي

قسم تكنولوجيا الاتصالات

قسم تكنولوجيا الالكترونيات

قسم تكنولوجيا الكهرباء

قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب

خطوات التقديم في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا

الخطوة الأولى

- الضغط على اسم مدرسة المتقدم لها؛ وهي مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على شبكة الإنترنت.

الخطوة الثانية

- الاطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الثالثة

- استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، وغيرها..، وفي النهاية الضغط على التالي.

وخلال الفترة المقبلة ستحدد مواعيد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين بأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية.

مميزات الدراسة في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا

مناهج مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا يتم إعدادها وفق المعايير العالمية لمنهجية الجدارات، التي تضمن اكتساب الخريج للمهارات والمعارف والسلوكيات، التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي.

مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، يمنح الطلاب بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمنح الخريج شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات، تمنح للطالب بعد اجتيازه فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة، وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم.

ويشارك في مراقبة جودة العملية التعليمية بالمدرسة، شريك أكاديمي ذو خبرة عالمية في مجال التعليم الفني، وذلك لضمان جودة العملية التعليمية، وضمان اعتماد شهادات الخريجين دوليًا.

منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تدار حاليًا بأسلوب مؤسسي من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة.

قبول طلاب الدفعة الجديدة بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2020- 2021 من محافظة القاهرة، وذلك بمجموع لا يقل عن 250 درجة، كما سيتم إجراء امتحانات قدرات ومقابلات شخصية للمتقدمين.