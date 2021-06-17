سقوط مصعد في الغربية يتسبب في مصرع شخص وإصابة آخرين

سقط مصعد بإحدى مزارع الدواجن في قرية شبراتنا، مركز بسيون، محافظة الغربية، المستخدم لرفع الأعلاف، بأربعة أشخاص متسببًا في موت أحدهم وإصابة الآخرين.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون ببلاغ استقبال مستشفى بسيون المركزي "سامي. ا ح" 45 عامًا جثة هامدة وإصابة ثلاثة آخرين بكدمات وكسور في القدم.

وتبين أنه أثناء استقلالهم مصعد مزرعة دواجن، «ونش رافع أعلاف» في قرية شبراتتا دائرة المركز، المكونة من خمسة طوابق، سقط بهم المصعد مما أدى إلى حدوث ما بهم من إصابات ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، والتحقيق في الواقعة.

طفل يلقى مصرعه دهسًا أسفل أقدام حصان

لقي طفل مصرعه دهسا، في وقت سابق، أسفل أقدام حصان بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمد نصر، رئيس قسم ثالث المحلة الكبري، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بمصرع الطفل السيد طارق، 13 عاما، دهسا أسفل أقدام حصان.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيق أن الطفل ووالده يعملان على «عربة حنطور»، وانزلقت قدم الأول في أثناء ركوبه عليه، فدهسته أقدام الحصان، ما أسفر عن أصابته بنزيف وكسر في القدم.

ونقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة في الحال، ولا توجد شبهة جنائية.

وبعد مفارقته الحياة نقلت جثة الطفل لمشرحة المستشفى العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.