مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

ما زالت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، غير واضحة حتى الآن، فرغم سلبية مسحتها جراء إصابتها بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، إلا أن الفيروس قد أدى إلى تليف شديد للغاية في الرئة.

من جانبه، أوضح مصدر طبي، في تصرح خاص لـ«الوطن»، أنه لا يستطيع أي طبيب حاليا الجزم بموعد شفاء الفنانة الكبيرة أو تحديد موعد خروجها من المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن دلال عبد العزيز، تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال أحد الأجهزة الطبية المتخصصة، وهو يصعب تواجده فى المنازل؛ نظرا لخطورة حالتها التى ربما تتحسن بعض الشيء ولكن ببطء شديد للغاية.

من ناحية أخرى، طالبت إيمي ودنيا سمير غانم، ابنتا الفنانة دلال عبد العزيز، من الجمهور، الدعاء لوالدتهما، وذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل مع المنشورات عدد كبير من الجمهور والفنانين.

وعلق «شيكو»: «كل الناس بتحبهم، وبتحبكم أوي»، وقال الفنان حمدي الميرغني: «ربنا يرحم أستاذنا ويسكنه فسيح جناته، ويقوم الأستاذة بخير وصحة يارب في أقرب وقت، وربنا يصبركم على ما بتلاكم»، بينما كتبت المنتجة شهد رمزي: «يارب تقوم بالسلامة، وربنا يصبر قلبك وقلب دودي».

وقالت إيمي سمير غانم عبر صفحتها الرسمية: «اللهم أشف أمي وأنثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاه لا ضرر فيها يمسها اللهم إني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها اللهم إنك أعلم بحالها، فالطف بها اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، قد أصيبت بفيروس كورونا، خلال تصوير مسلسل «عالم موازي» الذي تقوم ببطولته ابنتها دنيا سمير غانم.