مصرع طفل صدمه قطار ووفاة عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

لقي طفل مصرعه تحت عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية «الأحايوة غرب»، دائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، اليوم الخميس، فيما لقي عامل مصرعه صعقاً بالكهرباء، داخل منزله بقرية «الجلاوية»، دائرة مركز ساقلته، تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل في قرية «الأحايوة غرب»، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، أثناء عبوره الخط الحديدي من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته بلاغاً يفيد بمصرع شخص صعقاً بالكهرباء داخل منزله بقرية «الجلاوية»، دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص مصرع شخص يُدعى «محيي الدين م. م.»، 48 سنة، عامل، إثر إصابته بصعق كهربائي بمنزله، يعد ملامسة يده أحد الأسلاك العارية.

تم نقل الجثة، بواسطة سيارة إسعاف، إلى مستشفى ساقلته المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.