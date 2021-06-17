رئيس «المواد البترولية» السابق يتوقع ارتفاع أسعار البنزين 25 قرشا

توقع الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة السابق، للمواد البترولية، تحريك أسعار البنزين 25 قرشا في شهر يوليو المقبل.

وأرجع «عرفات» في تصريحات لـ«الوطن»، الأسباب إلى ارتباطنا بالسعر العالمي، ولسنا بمعزل عنه، حيث تشير كل التداعيات التي يمر بها العالم من ارتفاع سعر الدولار وزيادة المصروفات المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع سعر برميل النفط، ومواكبة ذلك مع حركة استهلاك قوية، وطلب عالمي قوى، ويترقب المواطنون أسعار البنزين المتوقعة في يوليو المقبل، حيث إنه من المقرر إعلان أسعار البنزين الجديدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2021، التي سيجري العمل بها خلال 3 أشهر، وذلك من خلال قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية.

أسعار البنزين والسولار

وتجتمع لجنة تسعير الوقود بداية شهر يوليو المقبل، لمراجعة أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية في ضوء تكلفة الاستيراد والنقل.

اللجنة المشكلة

وتعمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019، وتضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، لاتخاذ القرارات الخاصة بأسعار البنزين والسولار، حيث يجري اتخاذ قرار من ثلاثة قرارات: خفض، تثبيت، أو زيادة أسعار البنزين والسولار، على أن لا تزيد النسبة على 10% ارتفاعا أو انخفاضا.

ووفقا لنص قرار تشكيل لجنة تسعير الوقود، تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر للنظر في الأسعار، وفقا لآلية التسعير التلقائي، التي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، حسب معادلة سعرية تضم 3 مكونات هي:

- سعر برميل النفط خام برنت العالمي.

- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

- تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة. واضاف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن أسعار النفط الخام العالمية شهدت ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير، حيث وصل البرميل إلى أكثر من 71 دولار.

وبين «عرفات» أن هناك عددا من الأحداث التي تؤثر بصورة ملحوظة على تحركات أسعار النفط، ويأتي في مقدمتها تطورات محادثات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وتطورات فيروس كورونا في مختلف دول العالم في ظل تحسن الأوضاع وتخفيف قيود الإغلاق في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بما سيساعد على ارتفاع معدلات السفر والطيران.

وخلال الساعة الأخيرة، وصلت العقود الفورية لخام برنت إلى مستويات 74.44 دولار للبرميل بارتفاع بحوالي 0.81% على أساس يومي، فيما سجلت العقود الفورية للخام الأمريكي صعودا بحوالي 0.82% ووصلت إلى مستويات 72.23 دولار للبرميل.