جينيفر لوبيز تنقذ البشرية في فيلم الخيال العلمي «Atlas»

تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز لبطولة فيلم الخيال العلمي بعنوان «Atlas» على منصة «نتفليكس»، حيث من المقرر أن يتولى إخراج الفيلم براد بايتون، بينما يعمل على كتابة السيناريو آرون إيلي كوليت استنادًا إلى نص ليو سارداريان.

جينيفر لوبيز تقاتل لإنقاذ البشرية في «Atlas»

تدور أحداث فيلم «Atlas»، حول امرأة تقاتل من أجل االحفاظ على بقاء لإنسانية في المستقبل، وذلك عندما يقرر جندي من الذكاء الاصطناعي أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو إنهاء الإنسانية، لتجد «أطلس» نفسها مضطرة للعمل مع الشيء الوحيد الذي تخافه، وهو ذكاء اصطناعي آخر من أجل الحفاظ على البشرية، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وقال المخرج براد بيتون: «يشرفني أن أعمل مع جينيفر وإلين وبقية الفريق، إن الحصول على فرصة لإخراج جينيفر في دور البطولة في هذا الفيلم بمثابة حلم تحقق، لأنني أعلم أن أداءها مليء بالقوة والعمق والأصالة المذهلين، علاوة على ذلك، أنا وجيف متحمسون للغاية للعودة للعمل مع سكوت وأوري والفريق بأكمله في نتفليكس، لقد كان العمل معهم رائعًا ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لعمل فيلم آخر».

وخلال الفترة الحالية، تشهد استديوهات هوليوود حالة من النشاط في تصوير الأفلام، وذلك بعد فترة ركود جاوزت العام بسبب جائحة كورونا، حيث تستعد منصة «نتفليكس» للعمل على أكثر من مشروع سينمائي في نفس الوقت، من بينها إنتاج فيلم جديد مأخوذ عن أحداث حقيقية، حول مشاركة قاتل متسلسل يدعى رودني ألكالا في أحد برامج المواعدة الشهيرة المذاعة على التلفزيون الأمريكي «The Dating Game»، وذلك في خضم ارتكابه موجة من جرائم القتل في عام 1978.

كما تعمل المخرجة نيكي كارو على فيلم روائي طويل عن نضال مجموعة من النساء من أجل المساواة مع الرجال في مسابقات ركوب الأمواج، ومن المقرر أن تقوم بطولته الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون.