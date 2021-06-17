«تعليم الجيزة» تعلن بدء التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، بدء قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية، وذلك عند طريق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وذلك لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

وأكد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، في بيان له منذ قليل، أن إجمالى الطلاب الحاصلين علي الدرجات النهائية بلغ عددهم 292 طالب وطالب من المدارس العربي 80 طالب والخاص لغات 31 طالب والرسمي 154 والرسمى لغات 27 طالب وطالبة، موضحا أن نسب الترتيب بالإدارات فى المقدمة إدارة الوراق بنسبة 91.60% وإدارة جنوب بنسبة 90.21% والشيخ زايد بنسبة 89.69 % وأنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الالكتروني.

جدير بالذكر، أن محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالاضافه الى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23%.