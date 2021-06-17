يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في جميع محافظات مصر، خاصة بعد إعلان عدد من المديريات عن نتيجة الشهادة الإعدادية وأبرزها ممديرة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف ومحافظة أسوان والسويس وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، وكشفت المديريات عن أسماء الطلاب الأوائل الذين حصلوا على الدرجات النهائية، حيث بلغ عددهم 292 طالباً وطالبة بالنسبة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، و222 طالباً وطالبة في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في جميع محافظات مصر:

*نتيجة الشهادة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال هذا الرابط.

*نتيجة الشهادة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من خلال هذا الرابط

*نتيجة الشهادة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم بأسوان من خلال هذا الرابط

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في مديرية التربية والتعليم بالمنيا من خلال هذا الرابط.

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من خلال هذا الرابط

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في مديرية التربية والتعليم بالسويس من خلال الرابط

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في مديرية التربية والتعليم بالأقصر من خلال هذا الرابط

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة من خلال هذا الرابط

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من خلال هذا الرابط

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمديرية التربية والتعليم بأسيوط من خلال هذا الرابط

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد من خلال هذا الرابط .

*نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمديرية التربية والتعليم بسوهاج من خلال هذا الرابط .

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أكّدت أنَّه جار العمل على حل جميع المشكلات التقنية التي واجهت أولياء الأمور في الحصول على النتيجة.