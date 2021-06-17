تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الإعدادية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية، سيجري إعلانه عقب إعلان جميع نتائج الشهادات الإعدادية في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن كل محافظة لها تنسيق خاص بها، سواء تنسيق الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، موضحا أن تظلمات الإعدادية ستبدأ في كل محافظة على حدة.

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية: سيتحدد خلال أيام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية، سيجري تحديده خلال أيام، لافتا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، تمت بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يتم رصد أى معوقات خلال سير العملية الامتحانية، مؤكداً أن مجموع الشهادة الإعدادية 280 درجة.

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية: لم يتم رصد شكاوى خلال الامتحانات

وأوضح المصدر، أن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية، سيكون لكل محافظة تنسيق خاص بها، مؤكداً أنه لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، حتى الآن، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على بداية عام دراسي جديد بشكل منتظم، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية: كل محافظة لها تنسيق خاص بها

وأضاف المصدر أن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية يتم على 3 مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في أعلى الدرجات التي سيتم الإعلان عن الحد الأقصى لها قريباً، ثم المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وأن الدرجات التي تم احتساب التنسيق منها هي الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، مشيرا إلى أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تحسب ضمن مجموع الطلاب، مؤكدا أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا بجميع الدرجات، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.