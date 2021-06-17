عاجل.. مصرع 4 وإصابة 23 في تصادم أثناء حفل زفاف بالمنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب حوالي 23 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم قبل قليل، بين 3 سيارات ملاكي وميكروباص، على الطريق الدائري بمحافظة المنيا، بالقرب من كوبري «أبو شناف»، بالمدخل الغربي لمدينة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري، بين 4 سيارات، 3 سيارات ملاكي وميكروباص، خلال حفل زفاف عروسين، بدائرة مدينة المنيا.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخري، وبإخطار مرفق الإسعاف بمحافظة المنيا، بإشراف الدكتور شريف مدحت، مدير الإسعاف، تم الدفع بـ10سيارات إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، كما تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن عدداً من المصابين حالتهم حرجة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.