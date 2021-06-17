رفع علم مصر بصورة والده والرئيس بأعماق المتوسط.. 12 معلومة عن نجل منسي

رفع حمزة منسي، نجل الشهيد أحمد منسي، علم مصر بصورة والده والرئيس السيسي بأعماق المتوسط، في أعماق البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمبادرة من الكابتن أحمد على الكوري، مدرب الغوص وعضو مجموعة الغواصين المحترفين بالإسكندرية، حيث على مدار أسبوع على عملية الغطس داخل حمام سباحة قبل أن يتوجه إلى الغطسة الرئيسية.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» أبرز 12 معلومة عن نجل شهيد القوات المسلحة:

1- شهد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين كوبري الشهيد أحمد منسي العائم لربط شرق القناة بغربها في ديسمبر 2017.

2- يحب اللعب في مركز خط الوسط المدافع ويشجع النادي الأهلي.

3- يلعب الجمباز، ويعتبرها لعبة صعبة وبدأ ممارستها منذ سن السادسة.

4- اشترى من مصروفه الخاص شموعا ووردا، وكارت وهدية لوالدته في عيد ميلادها بعد استشهاد والده ونظم بنفسه عيد ميلاد، حسبما صرح خلال حوار ببرنامج «مساء DMC».

5- طالب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بناءً على منحة قدمها له الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عندما قابله في مكتبه وكرمه في مقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في محافظة الإسكندرية، في ديسمبر الماضي.

6- كرمه فاخر عبدالعزيز، وكيل التعليم بمحافظة الإسماعيلية في سبتمبر عام 2018، وذلك في حضور اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس آنذاك.

7- يفضل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول من بين لاعبي كرة القدم في مصر.

8- أدى التحية العسكرية للرئيس السيسي أثناء حضوره للندوة التثقيفية الـ26 للقوات المسلحة، حيث قبله رئيس الجمهورية وصافحه، وذلك في أكتوبر من عام 2017.

9- يتمنى أن يصبح ضابطا بالكلية الحربية، وأن يستشهد مثل أبيه، وذلك حسبما صرحت والدته زوجة الشهيد منار سليم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة.

10- كان يلعب بمسدس المياه في الشارع مع والده وأشقائه في شهر رمضان، وذلك حسبما صرح لبرنامج «كل يوم» عبر شاشة «ON» في مايو 2020.

11- يتمنى الثأر لوالده من الإرهابيين، وذلك حسبما صرح مع الإعلامي وائل الإبراشي في مايو من العام الماضي.

12- شارك في في منافسات «الليزر رن»، ضمن بطولة «الليزر رن» من المنزل عبر الإنترنت (‏Home Laser Shooting‏)، التي أقيمت خلال الفترة من 22 حتى 29 مايو من العام الماضي.