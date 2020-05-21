نجل الشهيد منسي: الجيش انتقم لكن انتقامي لسه مجاش.. عايز أنتقم بإيدي

قال حمزة ابن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، إنه تابع الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، مشددا على أنه سيثأر لوالده من الإرهابيين التكفيريين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "نفسى أشوفهم.. لو طلت واحد والله محدش يعرف أنا هعمل فيه إيه.. أنا ممكن أفرمة في إيدى".

وأكد حمزة منسي أن الجيش المصرى انتقم لشهداء الوطن، وتابع: "الجيش انتقم لكن انتقامى أنا لسة مجاش، أنا عايز أنتقم بإيدي" مشيرًا إلى أنه بكى بعد مشاهدته حلقة موقعة البرث.

وأوصح حمزة منسي ابن الشهيد، أنه يتمنى أن يكون ضابطاً في المستقبل من أجل الانتقام من التكفيريين، والإرهابيين، وتابع: "عاوز أقول للكفرة إن شاء الله يجي اليوم اللي مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتاعتهم".